GameStopZing: arriva il volantone di dicembre con le offerte di Natale

Non solo il Calendario dell'Avvento, GameStopZing ha lanciato anche il nuovo volantino GSZ di Natale 2020 con tante offerte valide dal 3 al 30 dicembre su centinaia di prodotti tra cui console, accessori, videogiochi, gadget e merchandising.

Tra le promozioni attive segnaliamo gli sconti a tema PlayStation con PS4 PRO 1 TB e Star Wars Battlefront + Mirror's Edge a 399.98 euro (varie configurazioni disponibili), PS4 500 GB con Kingdom Hearts 3 e FIFA 18 a 299.98 euro, i bundle Xbox One X a 379 euro con gioco incluso e Xbox One S con gioco a 249.98 euro (varie configurazioni disponibili). Nintendo Switch Lite costa 199.99 euro mentre Nintendo Switch viene proposta a 299.98 euro, vari bundle disponibili.

Sconti sui preordini riportando l'usato con promozioni valide sui prossimo giochi in arrivo tra cui RIDE 4, Outriders, Cyberpunk 2077, Gotham Knights, Hitman 3 e Little Nightmares 2, solamente per citarne alcuni. Non mancano poi promozioni dedicate agli accessori, ai contenuti digitali e al merchandising, tra cui Funko Pop (acquista due personaggi, il secondo lo paghi la metà) e idee regalo di ogni genere, dai giochi da tavolo ai blaster Nerf.

Potete vedere tutte le nuove offerte nel volantino GameStopZing di dicembre 2020, promozioni già in corso e valide fino al 30 dicembre.