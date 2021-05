GameStopZing: arrivano nuove statue Banpresto; sconti su gadget di Fortnite e Peluche

Non solo PlayStation, Xbox e Nintendo, il Volantone di maggio di GameStopZing offre anche tantissime opportunità di acquisto e risparmio sul merchandising dei franchise più disparati. Scopriamo assieme le novità.

Cominciamo segnalandovi che da GameStopZing (sia nei punti vendita, sia online) sono in arrivo tante nuove statuine della Banpresto, già disponibili al preordine. Segnaliamo a titolo di esempio Son Goku (FES Vol. 14) da Dragon Ball Super in uscita il 31 agosto a 29,98 euro, Nezuko Kamado di Demon Slayer in uscita il 30 novembre a 29,98 euro e Naruto (Grandista Nero Shinobi Relations), prevista per il 30 novembre a 44,98 euro. La selezione è incredibilmente vasta e difficile da riassumer qui, pertanto vi consigliamo di consultare il sito ufficiale di GameStopZing per scoprire tutti i dettagli ed eventualmente effettuare il preordine. Troverete anche tanti nuovi Funko Pop!.

Le opportunità sul merchandising non terminano qui, poiché da GameStopZing potete anche risparmiare il 10% su tutti i gadget di Fortnite (inclusi portachiavi, Funko, giochi da tavolo, zaini e pistole della Nerf) e il 10% su tutti i peluches. Il nuovo volantone di GameStopZing sarà attivo fino al 2 giugno.