GameStopZing: bustine di Yu-Gi-Oh gratis e offerta 2x1 sui Gadget

Non solo videogiochi e console, il nuovo Volantone di marzo di GameStopZing offre anche tante opportunità di risparmio sui giochi di carte, i gadget e il merchandising.

In questi giorni abbiamo già visto gli sconti sui gadget di Minecraft, ma c'è dell'altro. GameStopZing offre anche una promozione 2x1 su un'ampia varietà di prodotti, che spaziano dai peluche di Dragon Ball Super alle statuine dell'ultima trilogia di Star Wars, fino ad arrivare ai funko Pop! di franchise come Kingdom Hearts, Harry Potter e Dragon Ball. Siete invitati a recarvi in negozio - nel rispetto delle normative vigenti nella vostra città - per scoprire la selezione completa dei prodotti contraddistinti dal bollino rosso.

Buone notizie anche per gli appassionati del Gioco di Carte Collezionabili di Yu-Gi-Oh: fino al 31 marzo, spendendo almeno 10 euro per l'acquisto di un mazzo di una booster box, riceverete una bustina a vostra scelta gratis inclusa nel prezzo: potrete scegliere tra le buste d'espansione di Combattenti Mistici, Ascesa del Duellante, Speed Duel: Creature Degli Abissi, Duellanti Leggendari: Drago Bianco dell‘Abisso e altri ancora!