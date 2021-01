GameStopZing: compra Xbox Series X|S e ottieni uno sconto su Game Pass e Controller

Da oggi è disponibile il nuovo Volantone di GameStopZing, ricco come sempre di offerte su console, videogiochi, accessori, gadget, abbigliamento e altro ancora. Tra le numerose promozioni, ne figura anche una dedicata ai nuovi acquirenti di Xbox Series X e Xbox Series S.

Fino al prossimo 3 marzo, tutti coloro che comprano una console di nuova generazione di Microsoft - Xbox Series X o S - possono approfittare di due sconti esclusivi: il primo, del 40%, su un abbonamento trimestrale a Xbox Game Pass Ultimate, che può così essere acquistato a 23,38 euro anziché 38,99 euro; il secondo è invece indirizzato al nuovo Xbox Series X Wireless Controller, che può essere portato a casa a 47,78 euro invece di 60,98 euro in una delle tre colorazioni disponibili -Robot White, Shock Blue e Carbon Black. È previsto un ulteriore risparmio sul nuovo controller per tutti coloro che porteranno in negozio il loro vecchio controller Xbox One usato.

L'offerta è chiaramente legata alla disponibilità di Xbox Series X e Xbox Series S, che vi consigliamo di verificare facendo un colpo di telefono prima di recarvi nel vostro punto vendita di fiducia, oppure controllando il sito ufficiale di GameStop.