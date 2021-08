GameStopZing: a tutto divertimento con le nuove offerte del volantone di agosto

GameStopZing celebra l’estate con un volantone ricchissimo di offerte: sconti e promozioni su console, videogiochi, accessori, giochi da tavolo, contenuti digitali, giochi di carte collezionabili, action figure, statuine e i ricercatissimi Funko Pop, senza dimenticare zaini, diari e astucci per rendere più allegro e colorato il ritorno a scuola.

Per quanto riguarda i videogiochi iniziamo con le offerte PlayStation: PS4 500 GB (varie configurazioni disponibili) con Ghost of Tsushima costa 309.98 euro mentre il pacchetto PS4 500 GB con FIFA 21, Voucher FUT e Ghost of Tsushima a 349.98 euro. PlayStation VR (varie configurazioni) con Camera, VR Worlds e Gift Card PSN 5 euro viene proposto al prezzo di 299,98 euro, inoltre acquistando una console PS4 usata avrete subito una copia di Minecraft Starter Collection.

Le offerte continuano anche sugli accessori con le cuffie Platinum Wireless a 169.98 euro, controller Nacon Revolution PRO 3 con gift card PSN del valore di 5 euro a 99.98 euro, il controller Revolution Unlimited V3 costa 119.98 euro mentre il Revolution Unlimited Pro Camouflage ha un prezzo di 144,98 euro. In promozione anche l’abbonamento PlayStation Plus 12 mesi a 5.99 euro al mese per dieci mesi, fino al 25 agosto inoltre sconti su una selezione di giochi Ubisoft per PS4 e PS5: Just Dance 2021 a partire da 29.98 euro, Assassin’s Creed Valhalla Drakkar Edition a 39.98 euro, Watch Dogs Legion Resistance Edition a 34.98 uro e Immortals Fenyx Rising Shadowmaster Edition a 34,98 euro. Inoltre acquistando un gioco nuovo per PlayStation 5 con prezzo massimo di 75.98 euro otterrete una supervalutazione di 30 euro per ogni gioco usato PS5 e Xbox Series X riportato in negozio e valido per la promo.

Sul fronte Xbox, da GameStopZing troviamo Xbox Series S con Game Pass Ultimate (3 Mesi) e Mobile Gaming Clip a 349,98 euro: provatela in totale libertà, avete tempo fino al 30 settembre per riportarla in negozio e risparmiare 200 euro sull’acquisto di una nuova console. Da segnalare anche 30 euro di sconto per ogni gioco valido per la promo riportato in negozio, a fronte dell’acquisto di un gioco per Xbox Series X con prezzo massimo di 75.98 euro. Acquistando un accessorio per PC con prezzo minimo 24.98 euro potrete avere l'abbonamento Xbox Game Pass PC per tre mesi a 19,99 euro.

Nuove offerte anche per Nintendo Switch: in negozio è possibile preordinare Nintendo Switch OLED con risparmio di 260 euro portando indietro una Switch e due giochi o 200 euro portando una console Switch usata. Cercate la console perfetta per l’estate? Nintendo Switch Lite con tre mesi di abbonamento a Nintendo Switch Online costa 219,98 euro. Acquistando un gioco Pokemon a scelta tra Pokemon Spada e Scudo, New Pokemon Snap e Pokemon Let’s Go avrete 10 euro di sconto sul preordine di Pokemon Diamante Lucente e Perla Splendente. Acquistando un gioco Pokemon e prenotando Pokemon Diamante Lucente o Perla Splendete avrete diritto ad uno sconto di 10% sul preordine di uno dei due nuovi episodi della serie. Fino al 15 agosto prenota le novità Switch e risparmia: No More Heroes 3, Metroid Dread e Shin Megami Tensei V costano 49.98 euro mentre WarioWare: Get It Together! ha un prezzo di 39,98 euro.

Ricordate che se siete titolari di una card GSZ+ Level 3 potrete accedere a una serie di sconti esclusivi come il bundle Dark Souls III + The Witcher 3 a 19.98 euro, Tony Hawk’s Pro Skater 1+2 a 9.98 euro, Black Clover Quarter Knight a 19.98 euro e Rocket Arena Mythic Edition a 2,98 euro. Tantissime anche le offerte per tutti sugli accessori: acquistando F1 2021 otterrete 10 euro di sconto su un volante a scelta tra quattro diversi modelli, comprando Mario Kart 8 Deluxe invece avrete 10 euro di sconto sul volante Hori di Super Mario con pedaliera. Comprando una sedia gaming Trust o Nacon avrete in regalo 10 euro di credito da spendere su PlayStation Store o Xbox Store.

Da GameStopZing spazio anche alle offerte sui contenuti digitali: la carta prepagata DAZN con un mese di sport costa 29,99 euro, la sottoscrizione da tre mesi 79,90 euro (con un risparmio di 10 euro) e infine l'abbonamento da 6 mesi a 149,90 euro (la soluzione ottimale che porta il risparmio totale a 30 euro). Disponibili anche gift card e ricariche per PSN, Xbox Store, Steam, Twitch, App Store, Google Play e Nintendo eShop, abbonamenti Spotify e Crunchyroll, buoni regalo per Amazon, Zalando e Nike Store, oltre a crediti in-game per Roblox, World of Warcraft e League of Legends.

Infine segnaliamo il 10% di sconto su tutti i prodotti merchandising e l’arrivo online e nei negozi della collezione back to school con astucci, diari, zaini e tantissimi altri prodotti per la scuola dedicati ai giochi più amati, da Super Mario a Minecraft, passando per Fortnite e le serie Netflix come La Casa di Carta.