GameStopZing dona giochi e giocattoli alla Onlus AIAS di Milano

GameStopZing ha effettuato una donazione alla Onlus AIAS di Milano, associazione che da ben 60 anni opera sul territorio milanese per migliorare la salute e la qualità della vita di persone affette da disabilità.

GameStopZing Italia ha donato giocattoli, costruzioni, bambole, action figure e tanti altri prodotti che AIAS Onlus utilizzerà "per le prossime feste, per i laboratori, premi per la lotteria e non solo ….e tanti articoli perfetti per i nostri mercatini di raccolta fondi. Un grazie speciale da tutti noi e dai nostri bambini ad un’azienda che anche in passato ci è stata vicina ed ha contribuito ai nostri progetti."

Non è la prima volta che GameStopZing collabora con attività impegnate nel sociale, aspetto al quale il colosso della grande distribuzione è da sempre molto attento. GameStopZing ha donato diverse sale gioco negli ospedali, come quella per il reparto pediatria del San Paolo a Milano o dell'Humanitas di Roma, attrezzate di tutto punto per far vivere più piccoli momenti di svago e spensieratezza durante la propria permanenza all'interno delle strutture sanitarie.