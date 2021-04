GameStopZing festeggia 25 anni di Pokemon con sconti e offerte sui migliori giochi

GameStopZing festeggia i 25 anni dei Pokemon con una serie di offerte e promozione sui giochi per Nintendo Switch, inoltre Nintendo Switch Lite a prezzo scontato solamente per un periodo limitato, fino ad esaurimento scorte.

Da GameStopZing trovate Nintendo Switch Lite in sconto a 199.98 euro, prezzo valido per le colorazioni turchese, giallo, grigio e corallo. Sconti anche sui giochi della serie Pokemon: Pokemon Mystery Dungeon Squadra di Soccorso DX costa 44.98 euro, stesso prezzo per Pokemon Spada e Pokemon Scudo mentre fino al 14 aprile sarà possibile prenotare New Pokemon Snap a 49,99 euro. Aperti anche i preordini di Pokemon Perla Splendente e Pokemon Diamante Lucente a 60.98 euro l'uno, con uscita prevista per la fine dell'anno, la data precisa non è ancora stata annunciata da Nintendo.

Per scoprire tutte le promozioni a tema Pokemon e le nuove offerte GameStopZing di aprile vi rimandiamo al volantone con le promo a tema Nintendo, PlayStation e Xbox, sconti su accessori, giochi, Funko Pop!, peluche, action figure, statuine, giochi da tavolo e carte collezionabili.

Da GameStopZing (online e in tutti i negozi della catena) potete anche prenotare i nuovi giochi per Nintendo Switch a prezzo scontato, tra questi troviamo Miitopia, Mario Golf Super Rush e The Legend of Zelda Skyward Sword HD.