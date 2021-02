GameStopZing: Gift Card e contenuti digitali per tutti i gusti, senza muoversi da casa

Da GameStopZing trovate una vastissima selezione di contenuti digitali pronti da acquistare e utilizzare: dalle Gift Card Zalando e Nike agli abbonati Netflix, DAZN, Spotify e Twitch, scopriamo insieme tutte le carte prepagate disponibili sul sito e nei negozi.

Gli appassionati di sport troveranno pane per i loro denti con gli abbonamenti DAZN anche questi disponibili in vari tagli per tutte le esigenze. Impossibile poi non citare le carte prepagate Netflix da 25, 50 e 100 euro, il dono perfetto per gli appassionati di serie TV e film.... cosa c'è di meglio che passare una serata sul divano, al calduccio sotto le coperte in compagnia di un buon panino e sfiziosi appetizer? A tal proposito vi segnaliamo le Gift Card di Roadhouse disponibili in tagli da 25, 50 e 100 euro, una idea assolutamente golosa! E che ne dite delle carte prepagate di Volaregratis in tagli da 25 a 250 euro?

Disponibili anche le carte prepagate PlayStation Store e PlayStation Plus, abbonamenti Xbox Game Pass e credito Xbox Store, senza dimenticare i contenuti digitali per FIFA Ultimate Team. E ancora, sul sito di GameStopZing trovate carte prepagate per Amazon, Spotify, Gift Card Nike e carte per fare acquisti su App Store, Google Play, Nintendo eShop, Steam, Roblox, League of Legends e World of Warcraft.

Una soluzione semplice ed estremamente pratica che vi permetterà di acquistare servizi e abbonamenti senza bisogno di una carta di credito e senza la necessità di uscire di casa dal momento che i codici di attivazione verranno inviati direttamente al vostro indirizzo email. Comodo, vero?