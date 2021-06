GameStopZing: gioca, divertiti e immergiti in nuovi mondi con gift card e ricariche

GameStopZing non è solo videogiochi, console, gadget e merchandising! La catena propone anche una vastissima selezione di carte prepagate e ricariche per gli store digitali, i principali servizi in abbonamento ed i negozi online. Pratiche card ideali da regalare a se stessi o agli amici e che garantiranno ore e ore di puro divertimento.

La vostra passione sono i videogiochi? In questo caso avete solo l’imbarazzo della scelta, dalle ricariche per Battle.net agli abbonamenti di Roblox (tagli da 10 e 20 euro) passando per abbonamenti a PlayStation Plus, PlayStation Now, Nintendo Switch Online, Xbox LIVE Gold, Xbox Game Pass, crediti Steam e V-Buck per Fortnite.



Volete staccare la mente dopo una dura giornata di studio o di lavoro? Niente di meglio delle card per l’abbonamento a Spotify Premium, disponibili in vari tagli da 10 a 99 euro, da GameStopZing trovate anche le gift card da spendere su Volagratis in tagli da 50 a 250 euro, l’ideale un weekend a tutto relax, in piena sicurezza. Voglia di shopping selvaggio? In questo caso potete optare per i voucher di Zalando, vari tagli da 10 a 100 euro da spendere liberamente per acquistare qualsiasi prodotto sul sito di abbigliamento e accessori numero uno al mondo.



Se invece divorate serie TV e anime, vi consigliamo le ricariche di Crunchyroll (da 4.99 a 39.99 euro) e ovviamente le gift card Netflix da 25 a 100 euro. Anche il voucher Rakuten TV da 5 euro è una buona opzione per chi è in cerca di relax davanti allo schermo, infine se volete supportare i vostri streamer preferiti e gustarvi le live di Twitch senza pubblicità sono disponibili gift card per la piattaforma viola, in vari tagli da 15 a 50 euro.



Con ricariche, voucher e gift card potrete dunque godervi i migliori contenuti digitali gaming e intrattenimento senza bisogno della carta di credito, vi basterà usare il codice associato alla gift card per ottenere subito il credito corrispondente, senza vincoli di alcun tipo.