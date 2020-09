Giochi PS5 e accessori disponibili per il preordine da GameStopZing

Dopo aver aperto i preordini di PlayStation 5 e degli accessori Sony, GameStopZing permette ora di prenotare anche una serie di giochi per PS5, di seguito l'elenco di tutti i titoli disponibili per il preorder online e nei negozi.

Sul sito di GameStopZing potete preordinare RIDE 4, Far Cry 6, Assassin's Creed Valhalla, Demon's Souls, Marvel's Spider-Man Miles Morales, Watch Dogs Legion, Sackboy A Big Adventure e Call of Duty Black Ops Cold War, solamente per citarne alcuni, oltre agli accessori.

I giochi e gli accessori senza prezzo non possono ancora essere preordinati online. Ricordiamo che nel caso di PS5 e PS5 Digital Edition i preordini effettuati da questo momento non avranno la consegna garantita entro Natale. GameStopZing invita a non prenotare la console online se avete effettuato la prelazione nei mesi scorsi, in questo caso il consiglio è quello di recarvi nel punto vendita più vicino così da gestire tutti gli aspetti legati all'acquisto e alla finalizzazione del preordine insieme allo staff.