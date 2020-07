GameStopZing inaugura un nuovo spazio gaming in tutta sicurezza a Milano

GameStopZing inaugura nel negozio milanese di Corso XXII Marzo una nuova saletta a tema, attrezzata con tutto il necessario per una vera e propria immersione nel mondo dei videogiochi.

L'insegna leader mondiale nella distribuzione del gaming continua ad offre ai propri clienti un’esperienza di valore all’interno dei propri negozi. Dopo i tour a tappe all’interno degli store, la presenza al Lucca Comics, al Linate Airshow e tante altre occasioni ecco un nuovo momento di svago e puro divertimento che chiunque potrà toccare con mano, in ogni momento. Questo nuovo corner infatti è sempre aperto al pubblico e rispetta gli orari del negozio. La fruizione della sala, nel rispetto della normativa vigente in materia di Covid 19, avverrà in tutta sicurezza: l’accesso sarà consentito a un massimo di quattro persone così da garantire le giuste distanze e tutte le attrezzature di gioco saranno adeguatamente igienizzate prima e dopo l'uso.

GameStopZing punta sull’entertainment e sulla costruzione di momenti di valore per il proprio target e non solo: "questo progetto si inserisce nella strategia di GameStopZing che punta su tutte le forme di intrattenimento legate al mondo del gaming & merchandising", spiega Maximiliano Donzelli, direttore Marketing di GameStopZing Italia: "stiamo puntando a rafforzare i business storici, ma allo stesso tempo siamo attivi nell’ideazione ed implementazione di nuove occasioni per vivere il mondo del gaming in prima persona, destinate alla nostra audience e non solo. Il tutto nel rispetto delle misure di sicurezza che il contesto attuale ci impone per continuare a garantire il divertimento in tutta sicurezza."

La saletta è stata totalmente personalizzata e adibita a game station con gli ultimi giochi e le ultimissime novità in termini di accessori e periferiche e ospita una console gigante realizzata ad hoc per amplificare l’esperienza di gioco regalando un’immersione memorabile nei colorati mondi del gioco e del divertimento. Non mancheranno poi, appena possibile, eventi di presentazioni di giochi nuovi lanci, incontri con influencer & YouTube Creators e tanto tanto altro... un luogo polifunzionale per grandi e piccini, nerd e meno nerd, che ruota attorno alla passione per il divertimento!