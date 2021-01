GameStopZing invita i clienti a fare attenzione a falsi SMS e email sospette

GameStopZing sta avvisando i suoi clienti di prestare particolare attenzione alle comunicazioni ricevute a nome dell'azienda, in queste ore infatti starebbero circolando tanti messaggi inviati a nome di GameStopZing ma che in realtà rappresentano un tentativo di phishing.

"Desideriamo informare che abbiamo ricevuto segnalazioni relative a false comunicazioni inviate da GameStopZing Italia ma che queste rappresentano un falso" è quanto si legge nella email inviata ai clienti GameStopZing.

La compagnia ricorda che "GameStopZing non chiederà mai di fornire dati personali, i dati di uno scontrino o dati bancari o delle carte di credito per prenotazioni, acquisti e organizzare consegne o ritiri al di fuori dei propri canali di comunicazione ufficiali."

Inoltre prestate attenzione ai mittenti: "non ti chiederemo mai di scrivere a indirizzi email con dominio diverso da @gamestop.com o di visitare siti diversi da www.gamestop.it o di mettere like a pagine social non ufficiali."

In caso abbiate ricevuto email, SMS o telefonate sospette a nome di GameStopZing potete avvisare il servizio clienti GameStop e riportare nel dettaglio quanto accaduto. Ricordatevi di non fornire mai le vostre generalità o dati di pagamento su pagine e siti che non siano quelli ufficiali di GameStopZing per l'Italia e non rispondete a SMS o email se questi non vi sembrano provenire da una fonte autorizzata.