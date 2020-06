GameStopZing lancia la nuova promo estiva con tanti sconti e offerte esclusive

Dal 22 giugno la catena GameStopZing lancia la campagna estiva Time to Play, quest’anno in stile rertrowave, dedicata ai fantastici anni '80: dai negozi all'online, tutto sarà a tema 80's per un tuffo in quei nostalgici anni con offerte dedicate su tantissime categorie di prodotto.

Tra le promozioni attive segnaliamo compra due giochi e il meno caro lo paghi solo 5 euro, 20% e 30% di sconto su una selezione di prodotti nuovi, 20% di sconto sull'usato, risparmio del 20% sul merchandising (anche su prodotti già scontati, tra cui i vendutissimi Funko Pop!, le action figure ed i portachiavi), 40% di sconto sulle T-Shirt e ancora compra due giochi usati e il terzo lo paghi la metà e l'iniziativa paga con l'uscita e avrai il 30% di extravalutazione sui giochi riportati in negozio. Inoltre presto verranno attivate anche promozioni esclusive disponibili in esclusiva sul sito di GameStopZing.

Tutte le promo GameStop disponibili nei punti di vendita sugli oltre 340 negozi della catena e online fino al 13 agosto: non perdere tempo e affrettatevi prima che degli 80 rimanga solamente uno sbiadito ricordo. Presso i negozi GSZ troverete tutte le informazioni ed eventuali limitazioni sulle offerte, a seconda della disponibilità di prodotti dei singoli punti vendita.