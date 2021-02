GameStopZing e Nazionale Italiana: aperti i preordini per controller, sedia ed headset

Se siete degli appassionati di calcio, allora potrebbe interessarvi sapere che GameStopZing ha ufficialmente aperto i preordini per gli accessori da gaming firmati Federazione Italiana Gioco Calcio (FIGC) ed ispirati alla Nazionale Italiana..

Cominciamo segnalandovi la Sedia Gaming FIGC, disponibile al preordine al prezzo di 149,98 euro. Pensata sia per il gioco che per l'ufficio, è dotata di una struttura resistente ed ergonomica personalizzata con i colori della Nazionale italiana di calcio. Disponibile anche l'Headset FIGC multipiattaforma a 30,98 euro, compatibile con con i controller PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch e con tutti i dispositivi audio con jack da 3,5 mm. Citiamo infine il Controller Cablato FIGC a 30,98 euro, con un cavo lungo 3 metri e compatibile per PlayStation 4 (oltre che su PC e PS5 con giochi supportati).

Potete trovare maggiori informazioni ed eventualmente procedere al preordine dirigendovi sul sito ufficiale di GameStopZing. La dati lancio dei prodotti purtroppo non è ancora stata rivelata.