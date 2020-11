GameStopZing: i negozi sono aperti, consegna a casa PS5 e Xbox Series X/S nelle zone rosse

A seguito delle recenti misure introdotte dal nuovo DPCM del 4 novembre e nel pieno rispetto di quanto previsto per la tutela della salute e della sicurezza di clienti e personale di negozio, GameStopZing terrà aperti i propri negozi, anche quelli presenti nelle attuali zone identificate come rosse.

Le nuove regolamentazioni autorizzano i negozi della catena a restare aperti su tutto il territorio nazionale, conformemente agli orari di apertura indicati nel DPCM. L'invito di GameStopZing rivolto a tutti i clienti è quello di non violare le norme di sicurezza predisposte dal decreto.

Aperture straordinarie sono previste, nel rispetto delle disposizioni, nel weekend per tutti gli store non presenti all’interno dei centri commerciali, anche all’interno della zona rossa. Particolari misure sono state introdotte inoltre per tutelare maggiormente i clienti in vista dell’imminente uscita delle console di ultima generazione.

Esclusivamente per le zone rosse è stata attivata la spedizione a domicilio. "Abbiamo messo in campo notevoli risorse per garantire l’invio a casa delle console, informando i clienti ed invitandoli a compilare online la richiesta di spedizione. Nelle zone arancioni e gialle ci siamo adoperati nonostante il poco tempo a disposizione per garantire i ritiri in negozio in piena sicurezza, procedendo solo su appuntamento."

Resta sempre attivo 24/7 il sito eCommerce di GameStopZing, per acquistare online e ricevere a casa in totale sicurezza.