GameStopZing Nuovo Volantone: le offerte su console e giochi usati

Quest'oggi GameStopZing ha lanciato il nuovo Volantone di maggio, ricco di nuove promo PlayStation, Xbox e Nintendo. Come d'abitudine, la nota catena ha rinnovato anche le offerte sui prodotti usati: scopriamole assieme.

Acquistando un gioco usato, potete portarvi a casa una PlayStation 4 Fat da 500GB a 249,98 euro oppure una PS4 Slim 500 GB a 269,98 euro, in entrambi i casi assieme ad una copia nuova di Fallout 76 Wastelanders. Comprando una PlayStation 4 usata, potete inoltre accedere ad una promozione su The Last of Us Part 2 è ottenerlo nuovo a soli 29,99 euro.

Se siete interessati alle console di Microsoft, segnaliamo invece che acquistando un gioco usato potete aggiungere allo scontrino una Xbox One Fat 500 GB a 129,98 o una Xbox One Slim 500 GB a 149,98 euro o una Xbox One X 1TB a 259,98 euro, in tutti e tre i casi assieme a due giochi nuovi, ossia Fallout 76 Wastelanders e PUBG. Il controller wireless Xbox One usato è proposto a 44,98 euro.

Comprando un gioco usato per Switch, potete inoltre portarvi a casa una Nintendo Switch usata al prezzo scontato di 299,98 euro. Nintendo Switch Lite usata è offerta a 179,98 euro, senza l'obbligo di acquistare un gioco. Segnaliamo inoltre che tutti i giochi DS e PSP usati sono in vendita a 1 euro, mentre quelli per PS Vita a 3 euro.

Le offerte sopra indicate saranno attive fino al prossimo 2 giugno, esclusivamente nei punti vendita di GameStopZing. Per maggiori dettagli consultate la pagina 18 del Volantone di maggio di GameStopZing.