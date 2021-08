GameStopZing, le nuove offerte: giochi Nintendo in sconto e Xbox Series X in preordine

In questo caldo inizio di agosto vi segnaliamo due nuove promozioni targate GameStopZing, la prima legata ai giochi per Nintendo Switch e la seconda a Xbox Series X, la console Microsoft di nuova generazione.

Corri in negozio per prenotare le nuove scorte di Xbox Series X, GameStopZing propone un bundle con la console, abbonamento Xbox Game Pass 3 Mesi e un copia di Assassin's Creed Valhalla a 579.95 euro con la possibilità di risparmiare portando il tuo usato.

I possessori di Nintendo Switch possono invece approfittare di una promozione valida fino al 15 agosto che prevede uno sconto su una selezione di giochi Nintendo già usciti e in preordine. Laboratorio di Videogiochi costa 24.98 euro mentre Shin Megami Tensei V, No More Heroes 3 e Metroid Dread possono essere preordinati al prezzo di 49.98 euro invece di 60.98 euro, prezzo ancora più basso per WarioWare: Get It Together!, in preordine a 39.98 euro invece di 50.98 euro.

Da GameStopZing sono aperti anche i preordini di Nintendo Switch Oled, nuovo modello della console ibrida della casa di Kyoto in arrivo il prossimo 8 ottobre. Il prezzo è fissato a 349.98 euro (ma è possibile risparmiare fino a 260 euro con l'usato), le scorte sono limitate e se siete interessati ad avere la console al lancio vi consigliamo di effettuare il preorder.