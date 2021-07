GameStopZing: nuove offerte del volantone di luglio, prenota Zelda Skyward Sword HD a 1€

E' online il volantone GameStopZing di luglio 2021 con tantissime nuove offerte per la tua estate, promozioni PlayStation, Xbox e Nintendo Switch, preordini a prezzo scontato e offerte esclusive su gadget, merchandising, statuine, giochi di carte e board game.

Tra le offerte PlayStation GameStopZing citiamo PS4 Slim 500 GB con The Last of Us Parte 2 a 329.98 euro oppure PS4 Slim 500 GB con FIFA 21 + Voucher FUT + The Last of Us parte 2 a 379,98 euro. In offerta anche PlayStation VR (varie configurazioni disponibili) con Pistola PS Move VR Move Gun e 5 euro di ricarica PSN a 299,98 euro.

Le offerte Xbox prevedono invece Xbox Series S con Game Pass Ultimate (3 Mesi) e Mobile Gaming Clip a 349,98 euro, inoltre è possibile acquistare Xbox Series X pagando con l'usato ottenendo fino a 180 euro di credito portando indietro giochi e console usate. Inoltre, comprando un controller Xbox Wireless avrete in regalo una gift card Xbox Store del valore di 5 euro.

Non mancano poi sconti e offerte Nintendo con Monster Hunter Stories 2 e The Legend of Zelda Skyward Sword HD in preordine a un euro l'uno portando indietro due giochi usati, inoltre Monster Hunter Rise è scontato a 49,98 euro. Nintendo Switch in bundle con Nintendo Labo Set di personalizzazione costa 329.98 euro mentre il pacchetto Nintendo Switch con un gioco a scelta tra Animal Crossing New Horizons, New Pokemon Snap o Mario Kart 8 Deluxe + Nintendo Labo Set di personalizzazione è in offerta a 359,98 euro. Fino a 7 luglio continua la promozione Super Mario Super Divertimento con New Super Mario Bros U Deluxe, Super Mario 3D World è Bowser's Fury, Super Mario Party e Super Mario Odyssey a 49,98 euro. Infine segnaliamo Nintendo Switch Lite con abbonamento Nintendo Switch Online tre mesi a 219,98 euro.

GameStop Summer Promo

Continua la Summer Promo GameStopZing, compra due giochi in negozio e il meno caro lo paghi solo 5 euro, inoltre in store anche tante offerte sui giochi usati. Come parte della Summer Promo inoltre online il 10% di sconto sul merchandising con centinaia di prodotti a scelta tra peluche, board game, lampade, tazze, giochi di carte e tanto altro.