GameStopZing: le nuove promozioni PlayStation sui bundle console, giochi e VR

GameStopZing ha inaugurato il mese di aprile aggiornando le promozioni sulle vecchie console di casa PlayStation, acquistabili a prezzo vantaggioso in bundle con giochi e accessori.

PlayStation 4 Slim da 500 GB può essere acquistata al prezzo di 299,98 euro in bundle con un gioco a scelta tra Far Cry Primal, Tom Clancy's Ghost Recon Auroa Edition e Battlefield 1, e una Dual Charging Station @Play. In alternativa, a 349,98 euro è offerto il bundle con una console PlayStation 4 Slim 500 GB, FIFA 21, un Codice Promo di FUT 21, un gioco a scelta tra Far Cry Primal, Tom Clancy's Ghost Recon Auroa Edition e Battlefield 1, e una Dual Charging Station @Play.

Segnaliamo anche un'offerta su PlayStation VR, acquistabile assieme a PS Camera, PS VR Worlds e un gioco a scelta tra The Invisibile Hours e The Persistence a 229,98 euro. Il Platinum Wireless Headset PS4 è invece proposto a 179,98 euro con un titolo a scelta tra Grand Theft Auto V Premium Online Edition, MediEvil e Fast & Furious Crossroads. Maggiori dettagli sulle promozioni potete trovarli sul sito ufficiale di GameStop.