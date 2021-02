GameStopZing: nuovi Premium Pass disponibili, gioca di più e spendi di meno

A partire da giovedì 4 febbraio sono disponibili due nuovi Premium Pass targati GameStopZing, in vendita solamente nei negozi per un periodo limitato. Ma come funzionano e quali sono i prezzi dei Premium Pass GameStopZing? Scopriamolo insieme.

Acquista un Premium Pass GameStopZing ed utilizza subito il credito incluso per acquistare qualsiasi prodotto, in seguito utilizza uno dei ticket e riportando il tuo usato potrai acquistare un gioco ad un prezzo mai visto prima. Ripeti ed utilizza i ticket rimasti per acquistare altri giochi.

GameStopZing Premium Pass Royal

Premium Pass Royal costa 44.98 euro per i possessori di GSZ+ Level 3 (anzichè 54.98 euro) e offre dieci euro di credito da spendere si qualsiasi prodotto e otto scambi disponibili, oltre alla possibilità di attivare la Game Protection a 2.50 euro.

Premium Pass 2021 GameStopZing

Premium Pass 2021 costa 34.98 euro per i possessori di GSZ+ Level 3 (anzichè 44.98 euro) e offre dieci euro di credito da spendere si qualsiasi prodotto e otto scambi disponibili, oltre alla possibilità di attivare la Game Protection a 2.50 euro.

Alcuni giochi potrebbero non essere ritirati ai fini della promozione, verifica la validità sul sito di GameStopZing. Ogni cliente potrà acquistare un massimo di tre diversi pass, servizio riservato ai possessori di GSZ+ (qualsiasi livello).

Dopo l’acquisto del Premium Pass 2021 troverai sullo scontrino un buono utilizzabile 8 volte. Dovrai mostrarlo in cassa per poter usufruire della promozione, conserva lo scontrino perchè il buono non portà essere recuperato. Buoni utilizzabili entro 6 mesi a partire dal mese di acquisto.