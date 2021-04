GameStopZing: nuovo volantone di aprile con offerte PlayStation, Nintendo e Xbox

E' online il volantone GameStopZing di aprile 2021 con tante nuove offerte su videogiochi, console, accessori, merchandising, statine, Funko Pop!, carte collezionabili e una marea di altri prodotti in promozione. Ecco le offerte GameStopZing da non perdere per questa primavera.

Offerte PlayStation

Tra le nuove offerte PlayStation troviamo PS4 Slim (varie configurazioni) con Ghost Recon Breakpoint Aura Edition e Dual Charging Station @PLAY a 299.98 euro, PS4 PRO con Voucher Fortnite a 399.98 euro e PlayStation VR (varie configurazioni) con un gioco a scelta tra The Persistence o The Invisible Hours a 299,98 euro.

Tornano anche le offerte sugli accessori con Cuffia PS4 Platinum Wireless e gioco a scelta incluso (tra GTA V, MediEvil e Fast & Furious Crossroads) a 179.98 euro, Telecomando PS5 con un mese di abbonamento Spotify e 5 euro di ricarica PSN a 34,98 euro e Controller Nacon Revolution PRO 3 e 10 euro di credito PSN a 99,98 euro. E se avete acquistato una console usata fino all'11 aprile potrete acquistare MediEvil a 19.98 euro o Ghost of Tsushima a 39,98 euro.

Sconti Nintendo Switch

Sul fronte delle promozioni Nintendo, GameStopZing propone Nintendo Switch Lite a 199.98 euro e Nintendo Switch con Cover & Stand a 329,98 euro. In offerta anche gli accessori, Volante e Pedaliera HORI Super Mario con 3 mesi di abbonamento a Nintendo Switch Online costano 59.99 euro, Poke Ball Plus è in offerta a 44.98 euro mentre le racchetto di Mario Tennis costano 7,98 euro.

In sconto anche i giochi: Animal Crossing New Horizons costa 49.98 euro fino al 14 aprile mentre Pokemon Spada, Pokemon Scudo e Pokemon Mystery Dungeon Squadra di Soccorso DX costano 44,98 euro l'uno.

Xbox sconti e offerte

Tornano anche le offerte sulle console Xbox con Xbox One X HyperSpace Edition a 379.98 euro, Xbox One S (vari bundle disponibili) a 249.98 euro e Xbox One X a 379,98 euro. Acquistando una console Xbox Series X/S otterrete il 20% di sconto su un controller Xbox a scelta nelle colorazioni Pulse Red, White Robot, Shock Blu e Carbon Black mentre con un qualsiasi prodotto per PC (prezzo minimo 24.98 euro) avrete diritto al 40% di sconto sull'abbonamento Game Pass per PC. Infine, l'accessorio 8Bitdo Mobile Gaming Clip con un mese di Xbox Game Pass Ultimate costa 27,98 euro invece di 32,97 euro.

Nel nuovo volantone GameStopZing di aprile trovate anche offerte e promozioni su accessori, Funko Pop!, statuine, giochi da tavolo, giochi di carte collezionabili, giochi e console usate, gift card, contenuti digitali e Premuim Pass. Il volantone è valido fino al 5 maggio 2021.