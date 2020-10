GameStopZing: nuovo volantone di ottobre, ecco le migliori offerte

GameStopZing presenta il nuovo volantone di ottobre 2020 con offerte su PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, accessori e merchandising, scopriamo insieme tutte le promozioni attive online e nei negozi.

Le offerte PlayStation di GameStop includono sconti sui controller DualShock 4 e joypad terze parti, come il Nacon Revolution Unlimited a 149.98 euro con incluso nel prezzo 5 euro di credito PlayStation Store. In offerta anche PlayStation VR con Camera e VR Worlds a 279,98 euro.

Sul fronte Nintendo segnaliamo sconti su Nintendo Switch Lite (vari colori disponibili tra cui giallo, azzurro, grigio e corallo) a 199,98 euro e Nintendo Switch (varie configurazioni) a 299,99 euro. I Kit Nintendo Labo costano 19.98 euro l'uno, sconti anche su accessori e una selezione di giochi.

Offerte anche per Xbox, Xbox One X 1TB con gioco (vari bundle a disposizione) costa 319.98 euro, stesso prezzo per la HyperSpace Limited Edition con Gears 5 incluso. I pacchetti Xbox One S 1TB con gioco incluso costano invece 229.98 euro, anche in questo caso sono disponibili varie opzioni.

Preordina i giochi dell'autunno a prezzo scontato portando il tuo usato, tra i giochi aderenti troviamo Cyberpunk 2077, Immortals Fenyx Rising, DiRT 5, RIDE 4, FIFA 21, Assassin's Creed Valhalla, Watch Dogs Legion e Call of Duty Black Ops Cold War. Sconti anche sul merchandising come giochi da tavolo, magliette, cappellini, action figure, statue, portachiavi e tanti altri prodotti dedicati ai personaggi più popolari del mondo dei videogiochi, del cinema, dei fumetti e delle serie TV.

Resta valida la promozione che permette di ottenere fino a 250 euro di sconto per Xbox Series X/S e PS5 portando indietro la propria console usata.