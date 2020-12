GameStopZing: le offerte di Natale su PS4, Xbox One, Switch, statuine e Funko Pop!

Come ogni mese, è tempo di scoprire le nuove offerte targate GameStopZing! Il volantone di dicembre è dedicato ovviamente al Natale con tantissimi sconti su console, videogiochi, accessori, giochi da tavolo, Funko Pop! e tantissimi altri prodotti, promozioni valide online e nei negozi.

Partiamo con le offerte a tema PlayStation, GameStopZing propone PS4 500 GB con FIFA 21 e Voucher FUT a 239.98 euro oppure PS4 Slim 500 GB con due giochi a scelta da una lista (tra cui un gioco della collana PlayStation Hits) a 299.98 euro mentre PlayStation 4 PRO 1TB con Headset @Play costa 369,98 euro. Per i bundle PS4 PRO con un gioco o un controller extra bastano invece 379,98 euro. Sconti anche sui giochi con Death Stranding a 19.98 euro, Ghost of Tsushima a 49.98 euro, The Last Of Us Parte 2 a 39.98 euro, Marvel’s Spider-Man a 19.98 euro e Marvel’s Spider-Man Miles Morales a 44.98 euro. E ancora, giochi PlayStation Hits come God of War III Remastered e Gran Turismo Sport a 9.99 euro, esclusive PlayStation come Days Gone, Dreams e Detroit Become Human a 19.98 euro, Nioh 2 a 39.98 euro e Marvel’s Iron-Man VR a 29.98 euro. Concludiamo con i controller DualShock 4 in vari colori a partire da 39,98 euro e i joypad Nacon a partire da 49,98 euro.

Passando a Xbox, troviamo i bundle Xbox One X con gioco incluso a 379.98 euro, vari i pacchetti disponibili tra cui quelli dedicati a Gears 5, Battlefield V, Star Wars Jedi Fallen Order, Metro Exodus e The Division 2. Xbox One S 1 TB con gioco incluso costa 239.98 euro, anche in questo caso sono varie le configurazioni ed i bundle disponibili tra i quali scegliere. Scontati anche i grandi classici Xbox con Gears a 29.98 euro, State of Decay 2 a 4.98 euro, Bleeding Edge a 14.98 euro, ReCore e Quantum Break a 19.98 euro e PlayerUnknown’s Battlegrounds a 9,98 euro.

Nuove offerte anche per Nintendo Switch, la console Nintendo costa 349.98 euro con un gioco incluso nel prezzo, a scelta tra Animal Crossing New Hoizons, Mario Kart 8 Deluxe, Super Mario Odyssey, Pokemon Spada e Scudo, Just Dance 2021 e tanti altri. Nintendo Switch Lite costa 199.98 euro, disponibile in quattro diversi colori (turchese, grigio, giallo e corallo). Sconti anche per il Game & Watch di Super Mario Bros in vendita a 44.98 euro e per l’accessorio Poke Ball Plus a 39.98 euro.

Si continua con le idee regalo targate GameStopZing, acquistando due Funko Pop! a scelta tra una selezione di personaggi il secondo lo pagherete la metà, inoltre online e nei negozi troverete in vendita anche porta controller, i blaster Nerf di Fortnite, giochi da tavolo e di carte, oltre alle statuine Bandai e Banpresto, acquistando tre prodotti in offerta da una selezione otterrete uno sconto aggiuntivo del 15%. Anche quest’anno il Natale targato GameStopZing riserva tantissime sorprese, le offerte sono valide per il mese di dicembre e fino a esaurimento delle scorte disponibili.