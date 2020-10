GameStopZing: offerte di novembre su Xbox One e preordini Xbox Series X/S

Nel lanciare il nuovo Volantone di novembre, GameStopZing ha anche rinnovato le offerte sulle console della famiglia Xbox, con sconti sull'acquisto di Xbox One X e iniziative speciali per i preordini di Xbox Series X e S. Scopriamo tutti i dettagli.

Tanto per cominciare, GameStopZing propone Xbox One X Hyperspace Special Edition in bundle con una copia di Gears 5 al prezzo di 379,98 euro, invece di 540,96 euro. Allo stesso prezzo c'è anche la Xbox One X Gold Rush Special Edition con Battlefield 5. La versione base della console in colorazione nera è invece proposta in bundle con un gioco a scelta tra Tom Clancy's The Division 2, Gears 5 e Metro Trilogy, sempre a 379,98 euro. Queste offerte rimarranno attive fino al prossimo 2 dicembre.

A breve verranno lanciate anche le console di prossima generazione, Xbox Series X e Xbox Series S, e non mancano delle offerte sui preordini legate alla consegna dell'usato. Xbox Series X, normalmente venduta a 499,98 euro, può essere acquistata a 369,98 euro portando One S con due giochi aderenti all'iniziativa, oppure un gioco e un controller. Consegnando la sola One S, è invece possibile acquistarla a 429,98 euro. La stessa formula è prevista con Xbox Series S: normalmente venduta a 299,98 euro, può essere acquistata a 169,98 euro portando One S con due giochi aderenti all'iniziativa oppure un gioco e un controller, e a 229,98 euro portando la sola One S. Sono disponibili anche delle formule sull'usato che coinvolgono le altre console, sia per Xbox Series X che per Xbox Series S, maggiori dettagli potete trovarli sul sito di GameStopZing oppure in negozio. Segnaliamo, infine, che la prenotazione delle console Microsoft di prossima generazione dà diritto ad uno sconto del 40% su una sottoscrizione di 3 mesi a Xbox Game Pass Ultimate.