GameStopZing offerte: online il nuovo volantone con gli sconti di febbraio

E' online il nuovo volantino GameStopZing di febbraio 2021 con offerte valide dal 28 gennaio al 3 marzo su una vastissima selezione di prodotti tra cui videogiochi, accessori, console, gadget, action figure, statuine, giochi da tavolo e tantissimi altri articoli.

Iniziamo con le offerte a tema PlayStation, comprando la Telecamera HD per PS5 al prezzo di 69.98 euro riceverete incluso nel prezzo 10 euro di credito da spendere sul PlayStation Store oppure in alternativa un mese di abbonamento a Spotify o DAZN mentre acquistando un controller DualSense avrete incluso nel prezzo un mese di abbonamento a PlayStation Plus al prezzo di 70,98 euro o 39,98 euro portando indietro un DualShock 4. Per quanto riguarda le console segnaliamo PS4 500 GB con FIFA 21 e Voucher FUT a 329.98 euro, PS4 500 GB con Voucher Fortnite a 279.98 euro e PS4 PRO 1TB con Rainbow Six Siege, 5 euro di credito PSN e Voucher Fortnite (del valore di 31 euro) a 399,98 euro. In sconto anche PlayStation VR a partire da 289.98 euro (varie configurazioni disponibili).

I possessori di Xbox possono acquistare l'abbonamento trimestrale Xbox Game Pass Ultimate a 23.38 euro invece di 38.99 euro con uno sconto pari al 40% sul prezzo di listino. Inoltre GameStopZing offre il 20% di sconto sui nuovi controller Xbox nelle colorazioni White Robot, Shock Blue e Carbon Black a 47.98 euro l'uno o 17.78 euro portando indietro il tuo vecchio controller Xbox. Aperti anche i preordini per il nuovo Controller Pulse Red disponibile dal 16 febbraio al prezzo di 60,98 euro.

Nuove offerte anche sul fronte Nintendo Switch con la console + Cover e Stand @Play di colore nero a 329.98 euro, da segnalare inoltre l'arrivo di Nintendo Switch Super Mario Edition il 12 febbraio. Sconti (fino al 10 febbraio) anche su Nintendo Switch Lite con Animal Crossing New Horizons, Nintendo Switch Online 3 Mesi e custodia rigida @Play a 259,98 euro. Sempre fino al 10 febbraio è possibile acquistare Nintendo Switch Lite con gioco a scelta a 249.98 euro, da una selezione che include tra gli altri Super Mario Odyssey, Luigi's Mansion 3, Pikmin 3 Deluxe, Super Mario 3D All-Stars, New Super Mario Bros U Deluxe e The Legend of Zelda Breath of the Wild.



Acquistando il Nintendo Switch Pro Controller a 69.98 euro riceverete subito 10 euro di sconto su una selezione di giochi Nintendo dal prezzo minimo di 59,98 euro. Il Game & Watch Super Mario Bros costa 45.98 euro infine vi segnaliamo tre mesi di abbonamento Nintendo Switch Online inclusi con l'acquisto di una copia di Joy-Con.

Non possono mancare ovviamente gli sconti sui preorder dei giochi più attesi del 2021, portando indietro i vostri giochi usati validi per la promozione sarà possibile preordinare Outriders Day One Edition, Back 4 Blood, Gotham Knights e Suicide Squad Kill The Justice League a 29.99 euro. Inoltre, sconto del 50% su un gioco PS5 nuovo dal costo massimo di 75.99 euro portando indietro un gioco usato per la stessa console, portando un gioco Switch valido per la promozione otterrete invece uno sconto di 25 euro sul preordine di giochi come Little Nigthmares 2, Port Royal 4, Monster Hunter Rise e Super Mario 3D World + Bowser’s Fury.

Fino al 18 febbraio proseguono gli Sconti Big di GameStop Zing con Funko Pop! in vendita con il 10% di sconto, percentuale che raddoppia acquistando due Pop e cresce fino al 30% comprando tre diversi personaggi.