GameStopZing Offerte: prenota la t-shirt di FIFA 22 insieme al gioco e risparmi 5 euro

GameStopZing lancia una nuova promozione legata a FIFA 22: prenota in bundle la t-shirt ufficiale e una copia del gioco e ottieni uno sconto di 5 euro sul bundle con entrambi gli articoli. Promozione valida solo online fino ad esaurimento scorte.

La maglietta di FIFA 22 FUT costa 24.98 euro e realizzata in 100% poliestere e presenta lo stemma FIFA Ultimate Team ricamato sul petto, sistema di rimozione del sudore ad alte prestazioni e il logo EA Sports in vista. Disponibile in taglie bambini e adulto dalla S alla XXL, prenotando la t-shirt insieme a FIFA 22 avrete diritto a uno sconto di 5 euro sul totale, l'uscita è fissata per il primo ottobre.

Se invece volete prenotare il solo FIFA 22 vi basterà seguire questi link:

Vi ricordiamo che da GameStopZing sono iniziate le offerte anticipate per il Back to School con sconti sugli articoli scuola (zainetti, sacche sport, astucci) dedicati a brand come Super Mario e Fortnite. Inoltre sono disponibili tanti Funko Pop! a prezzo scontato per il preordine con tutte le novità delle prossime settimane a tema Dragon Ball, Disney e PlayStation.