GameStopZing: offerte, sconti e promozioni di settembre, preordini PS5 e Xbox Series X/S

A settembre GameStopZing propone tantissime novità e promozioni su PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox One, gadget e accessori, senza dimenticare l’apertura dei preordini di Xbox Series X/S e PlayStation 5, le console next-gen di Microsoft e Sony.

Iniziamo dalle promozioni targate PlayStation segnalandovi PS4 PRO 1 Terabyte con 20 euro di credito PlayStation Store in regalo a 399.98 euro oltre al bundle PlayStation 4 Slim 1TB con tre giochi (The Last Of Us Remastered, God of War e Horizon Zero Dawn Complete Edition) a 319,98 euro, tutti i i bundle citati è possibile risparmiare fino a 180 euro portando indietro la propria console usata, maggiori informazioni nei punti vendita. Sconti anche su PlayStation VR con il visore proposto a 279,98 euro in un pacchetto che include anche PlayStation VR Worlds e PlayStation Camera. Infine due offerte legate ai giochi con Ghost of Tsushima in vendita a 49,98 euro e Marvel’s Iron Man VR scontato a 40,98 euro.

Offerte anche sul fronte offerte Nintendo (valide fino al 27 settembre) con Switch proposto a 299,98 euro e Switch Lite (vari colori) a 199,98 euro. Bastano invece 24,98 euro per acquistare uno dei Kit Nintendo Labo (Kit Assortito, Kit Robot o Kit Veicoli) con set di personalizzazione aggiuntivo. I migliori giochi Nintendo Switch sono i nvendita a partire da 49.98 euro, tra i titoli in promozione segnaliamo Luigi’s Mansion 3, Pokemon Spada e Scudo e The Legend of Zelda Breath of the Wild. Inoltre portando indietro un gioco per Nintendo Switch valido per la promozione avrete il 50% di sconto su un gioco nuovo con valore di almeno 60,99 euro. Non mancano gli sconti con gli accessori con i controller Awitch in vendita a partire da 54,99 euro e la PokeBall Plus a 44,98 euro.

Per quanto sconti e offerte Microsoft, GameStopZing presenta varie promozioni valide fino al 30 settembre con Xbox One X 1TB (varie configurazioni a 399,98 euro e Xbox One S (varie configurazioni disponibili) a 289,98 euro. Da segnalare anche i Controller Wireless in edizione limitata a partire da 49,98 euro e Gears 5 scontato a 39,98 euro.

Passando ai giochi, FIFA 21 è in offerta a 59.98 euro, inoltre sarà possibile ottenere 30 euro di sconto sull’acquisto delle edizioni Champions e Ultimate portando in negozio un gioco valido per la promozione. Portando due giochi validi per la promozione potrete acquistare a un solo euro Mafia Definitive Edition, Star Wars Squadrons, WWE 2K Battlegrounds, Tony Hawk’s Pro Skater 1+2 e Ben 10 Power Trip. Per tutte le le promozioni su preordini correte nel punto vendita a voi più vicino ricordandovi di portare i vostri giochi usati, otterrete subito una valutazione e potrete usarli per prenotare i grandi giochi dell’autunno a prezzo ridotto.

Fame di next-gen? Da GameStopZing sono già aperti i preordini di PlayStation 5 e Xbox Series X/S: PlayStation 5 costa 499.98 euro, PS5 Digital Edition 399.98 euro, Xbox Series X 499,98 euro e Xbox Series S a 299,98 euro, ovviamente con la possibilità di risparmiare portando indietro le proprie console e giochi usati. Le scorte sono limitate, dunque affrettatevi prima che sia troppo tardi.