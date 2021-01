GameStopZing: offerte del volantone di gennaio con sconti su console, giochi e Funko Pop

E' tempo di scoprire le nuove promozioni targate GameStopZing, il volantone GSZ di gennaio presenta tante offerte su console, videogiochi e sugli amatissimi Funko Pop! e le statuine Banpresto, senza dimenticare i preordini dei giochi più attesi del 2021.

Partiamo con le offerte a tema PlayStation, acquistando la Telecamera HD per PlayStation 5 riceverete incluso nel prezzo 10 euro di credito da spendere sul PlayStation Store oppure in alternativa un mese di abbonamento a Spotify o DAZN mentre comprando un controller DualSense avrete incluso nel prezzo un mese di abbonamento a PlayStation Plus. Sul fronte console troviamo invece PS4 500 GB con FIFA 21 e Voucher FUT a 329.98 euro, PS4 500 GB con Voucher Fortnite a 279.98 euro e PS4 PRO 1TB con Rainbow Six Siege, 5 euro di credito PSN e Voucher Fortnite (del valore di 31 euro) a 399,98 euro. In sconto anche PlayStation VR con Camera e VR Worlds a 279.98 euro, inoltre è possibile risparmiare sull’acquisto dei controller Nacon, con il joypad Revolution Unlimited PRO V3 in vendita 135.98 euro e il controller wireless asimmetrico a 47,98 euro.

Nuove offerte anche sul fronte Nintendo Switch, acquistando il Premium Pass potrete ottenere 20 euro di sconto sull’acquisto di Nintendo Switch e Nintendo Switch Lite, con le due console in vendita rispettivamente a partire da 309.98 euro e 199.98 euro, a seconda dei bundle e delle configurazioni disponibili. Inoltre, riportando indietro Nintendo Switch Lite entro il 30 aprile riceverete 150 euro di credito per acquistare Nintendo Switch Standard. Fino al 27 gennaio è possibile prenotare tre novità Switch a prezzo speciale: 49.98 euro per Bravely Default 2 e Monster Hunter Rise mentre Harvest Moon One World costa 41,79 euro.

Non possono mancare ovviamente gli sconti sui preorder dei giochi più attesi del 2021, portando indietro i vostri giochi usati validi per la promozione sarà possibile preordinare Outriders Day One Edition, Back 4 Blood, Gotham Knights e Suicide Squad Kill The Justice League a 29.99 euro mentre per Hogwarts Legacy e Balan Wonderworld, Persona 5 Royal e Dynasty Warriors 9 Empires bastano 19,99 euro. Inoltre, sconto del 50% su un gioco PS5 nuovo dal costo massimo di 75.99 euro portando indietro un gioco usato per la stessa console, portando un gioco Switch valido per la promozione otterrete invece uno sconto di 25 euro sul preordine di giochi come Little Nigthmares 2, Port Royal 4, Monster Hunter Rise e Super Mario 3D World + Bowser’s Fury.

Proseguiamo con offerte legate ai Funko Pop, fino al 18 febbraio i celebri modellini sono in vendita con il 10% di sconto, percentuale che raddoppia acquistando due Pop e cresce fino al 30% comprando tre diversi personaggi. In chiusura vi ricordiamo che acquistando due prodotti Marvel o Disney il meno caro sarà scontato del 50%.