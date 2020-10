GameStopZing offerte: il volantone di novembre anticipa gli sconti del Black Friday

GameStopZing ha lanciato il nuovo volantone autunnale valido dal 29 ottobre al 2 dicembre, all'interno anche alcune anticipazioni sulle offerte del Black Friday in programma dal 23 al 30 novembre con sconti fino al 70%.

Tra le promozioni attualmente in corso troviamo gli sconti su vari bundle PlayStation con PS4 PRO proposta a 369.98 euro (vari pacchetti disponibili) e PS4 Slim 500 GB con Anthem e Battlefield a 299.98 euro (319.98 euro con eFootball PES 2021 Season Update) e ancora PS4 500 GB con FIFA 21 a 289.98 euro e PS4 Slim 1TB con Horizon Zero Dawn Complete Edition, God of War e The Last Of Us A 319,98 euro.

Sconti anche su Nintendo Switch con la versione standard a 299.98 euro e Nintendo Switch Lite a 199.98 euro, mentre le versioni personalizzate per Pokemon Let's Go Pikachu e Let's Go Eevee costano 369,98 euro. In offerta anche tantissimi giochi Nintendo, con Animal Crossing New Horizons a 49.98 euro, stesso prezzo per i giochi di Super Mario tra cui Super Mario Party, Super Mario Odyssey, Mario Kart 8 Deluxe, New Super Mario Bros U Deluxe e Super Mario 3D All-Stars.

Sul fronte Xbox troviamo Xbox One X 1TB con gioco a 379.98 euro e Xbox One S con uno o più giochi a partire da 279,98 euro (varie configurazioni disponibili). Si continua con i preordini dei giochi in arrivo, giochi PS5 a partire da 19.98 euro portando indietro il proprio usato, e ancora gadget, merchandising, giochi da tavolo, Funko Pop!, poster, action figure e carte collezionabili. Tutte le promozioni nel nuovo volantone GameStopZing di novembre 2020.