GameStopZing: da One Piece e Demon Slayer, nuove figure in uscita nel 2021

GameStopZing ha aggiornato il suo catalogo di figure svelando tantissimi nuovi pezzi destinati ad arrivare sul mercato nel corso del 2021 e già disponibili alla prenotazione.

I fan di Demon Slayer, l'anime fenomeno del momento, possono scegliere fra tre differenti statuine: in uscita il prossimo 30 aprile c'è Tanjiro Kamado (49,98 euro), mentre il 31 maggio escono Muichiro Tokito (29,98 euro) e Tengen Uzui Sepia Color Version (29,98 euro). Da One Piece arrivano Roronoa Zoro World Figure Colosseum (29,98 euro), Monkey D. Luffy Worst Generation (35,98 euro), Roronoa Zoro Grandista Nero (44,98 euro), Kozuki Oden Ichibansho (49,98 euro), Armor Warrior Luffytaro Ichibansho (54,98 euro), Portgas D. Ace & Otama Emorial Vignette (59,98 euro) e Zorojuro & Enma (49,98 euro), in uscita tra aprile e luglio.

La selezione di figure in arrivo nel 2021 prenotabili da GameStop è decisamente ampia, e copre anche Dragon Ball Z, GT e Super, My Hero Academia, Sailor Moon e altri franchise. Se siete curiosi di consultare il catalogo completo, allora vi consigliamo di dirigervi sul sito ufficiale di GameStopZing.