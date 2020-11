GameStopZing: online le offerte del Black Friday con sconti fino al 70%

Inizia il Black Friday di GameStopZing! La nota catena lancia le offerte della Settimana del Black Friday che andranno avanti fino al 30 novembre (giorno del Cyber Monday) con sconti fino al 70% su console, videogiochi, accessori, gadget e merchandising.

PlayStation

Quella che segue è una panoramica delle offerte attive ora sul sito di GameStop e nei negozi ma per tutta la settimana si aggiungeranno nuove promozioni e altri

Le offerte sulle console PlayStation saranno online dal 27 novembre ma nel frattempo è possibile acquistare giochi e accessori in offerta: tra i tanti segnaliamo Watch Dogs Legion Resistance Edition scontato del 40%, Mafia Definitive Edition a 30.98 euro, Crash Bandicoot 4 It's About Time a 49.69 euro, Tekken 7 a 20.14 euro e Star Wars Jedi Fallen order a 28,39 euro. La selezione di accessori comprende cuffie Turtle Beach selezionate scontate del 20% e sedie Nacon selezionate in offerta con il 10% di sconto sul listino. In offerta anche l'abbonamento 12 mesi PlayStation Plus a 44.99 euro, sconto del 25% sul prezzo ufficiale.

Xbox

Iniziamo con i bundle Xbox One S a 219.98 euro, in sconto i pacchetti dedicati a Gears 5, Forza Horizon 4 + DLC LEGO Speed Champions oppure Xbox One S con Tom Clancy's The Division 2. Xbox One X HyperSpace Edition + Gears 5 costa 349,98 euro, stesso prezzo per Xbox One X (vari bundle disponibili). Per quanto riguarda i giochi, Gears Tactics è scontato del 40%, in offerta anche Forza Horizon 4 a 22.99 euro, sconti anche sugli accessori con i Controller Power A scontati del 20% e le Sedie Trust (solo modelli selezionati) del 20%, inoltre segnaliamo le offerte sui giochi per Xbox Series X/S con WRC 9 a 30.49 euro e Gears Tactics a 35,49 euro.

PC

Anche i possessori di un PC da gioco possono godere di numerose offerte, ad esempio Football Manager 2020 costa 16.79 euro mentre FIFA 21 è in promozione a 35.69 euro e ancora sconto del 20% sul mouse HyperX e 20% di sconto sugli Headset Razer selezionati.

Nintendo Switch

Nintendo Switch Fortnite Edition costa 299.98 euro mentre Nintendo Switch Lite ha un prezzo di 189.98 euro, per quanto riguarda i giochi troviamo una selezione di giochi Nintendo scontati del 25%, Super Mario 3D World + Bowser's Fury a 49.98 euro e LEGO Jurassic World scontato del 30%.

Merchandising

Segnaliamo una selezione di figure Banpresto scontate fino al 50%, giochi da tavolo scontati fino al 50% e le maglie di FIFA in offerta con sconti fino al 40%.

Usato

Volete risparmiare con l'usato? Per il Black Friday trovate Nintendo Switch usata a 249.98 euro, Xbox One X usata a 229.98 euro, PS4 PRO usata a 249.98 euro e PS4 500 GB usata a 229,98 euro. Sconto del 10% sugli accessori usati per tutte le console.