GameStopZing Premium Pass: come funziona? Gioca di più, spendi di meno

Il Premium Pass di GameStopZing vi permette di risparmiare sui vostri acquisti, una buona occasione per giocare di più spendendo di meno! Ecco come funziona e quali sono i Premium Pass disponibili nei negozi GameStopZing.

Acquista in negozio un Premium Pass ed utilizza il credito incluso per acquistare qualsiasi prodotto. In seguito utilizza uno dei ticket e riportando il tuo usato potrai comprare un gioco ad un prezzo mai visto prima. Ripeti ed utilizza i ticket rimasti per acquistare altri giochi in store.

Premium Pass Royale

Premium Pass Royale costa 44.90 euro per i possessori di GSZ+ Level 3 (anzichè 49.98 euro) e offre 10 euro di credito da spendere su qualsiasi prodotto e sei scambi disponibili.

Premium Pass Royal è disponibile solo in negozio (in qualsiasi punto vendita) fino al 27 gennaio 2021. I giochi acquistati/prenotati tramite buono dovranno avere un prezzo massimo di 75.98€, in caso di gioco PS5 o Xbox Series X/S con prezzo al pubblico 79.98/80.98 euro il cliente potrà acquistare/prenotare il gioco a 29,98 euro portando un gioco PS5 o Xbox Series X/S valido per le promozioni; 39.98 euro portando un gioco PS4/One/Switch valido per le promozioni. Dopo l’acquisto del Premium Pass Royal in negozio, troverai sullo scontrino un buono (utilizzabile 6 volte), dovrai mostrarlo in cassa per poter usufruire della promozione. Conserva lo scontrino, il buono non portà essere recuperato. Buoni utilizzabili entro il 31/01/2021.

Premium Pass 2020

Premium Pass 2020 costa 34.98 euro per i possessori di Level 3 (invece di 39.98 euro) e offre dieci euro di credito da spendere subito con sei scambi disponibili.

Premium Pass 2020 è disponibile solo in negozio fino al 27 gennaio 2021. Il gioco riportato dovrà essere valido per la promozione, i giochi acquistati/prenotati tramite buono dovranno avere un prezzo massimo di 74.98€. Dopo l’acquisto del Premium Pass 2020, in negozio, troverai sullo scontrino un buono (utilizzabile 6 volte). Dovrai mostrarlo in cassa per poter usufruire della promozione. Conserva lo scontrino, il buono non portà essere recuperato. Buoni utilizzabili entro il 31/01/2021.

Entrambi i Premium Pass possono essere acquistati solamente dai clienti in possesso di GSZ+ di qualsiasi livello. Alcune restrizioni potrebbero essere applicate, maggiori dettagli sul Premium Pass sul sito di GameStopZing e presso i singoli punti vendita.