GameStopZing: prenota il posto e salta la coda al day one per ritirare PS5 e Xbox Series X

GameStopZing lancia Day One Quick&Easy, una nuova formula che vi permetterà di prenotare il vostro posto in negozio per il ritiro di PlayStation 5 e Xbox Series X/S al day one, saltando la coda ed evitando assembramenti, nel pieno rispetto della sicurezza e della salute di tutti. Ecco come funziona.

Riportando l'usato e completando il pagamento prima dell’uscita della console, vi verrà riservata una corsia preferenziale per il ritiro al day one. Due i casi possibili, ecco come comportarsi secondo le direttive messe in atto da GameStopZing:

Console usata e/o giochi da riportare? Non perdete tempo!

Recatevi in negozio e riportate l'usato prima dell’uscita di Xbox Series X|S e PlayStation 5. In questo modo sarà possibile svolgere in piena sicurezza e velocità le attività per gestire le singole consegne al D1, anticipando tutte le operazioni connesse alla verifica dell'usato ed agevolare gli acquisti.

Avete versato un acconto? Completate subito il pagamento

Recatevi in negozio per completare il pagamento, così al day one dovrete semplicemente ritirare il prodotto. Abbiamo bisogno della vostra collaborazione ora più che mai, attivando insieme la nostra catena della responsabilità: agevolare il lavoro dei nostri colleghi di negozio per rendere il vostro day one veloce e sicuro.

GameStopZing ricorda che "tutte le attività sono e saranno sempre svolte nel pieno rispetto delle misure previste dalla vigente normativa, in totale sicurezza." Sul sito trovate la lista dei negozi GameStopZing chiusi per l'emergenza Coronavirus, alcuni punti vendita non saranno aperti nel weekend a causa di disposizioni regionali, consultate l'elenco per essere sempre al corrente di eventuali chiusure straordinarie.