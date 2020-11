GameStopZing si prepara al Black Friday: i giochi più belli per Nintendo Switch in offerta

In attesa delle offerte del Black Friday 2020 di GameStopZing, la catena presenta una nuova promozione legata ai giochi per Nintendo Switch, ora in vendita a prezzo ridotto per un periodo limitato.

Nello specifico la promozione riguarda una selezione di giochi Nintendo per Switch in vendita a 49.98 euro l'uno, prezzo riferito a giochi nuovi. Tra i titoli aderenti all'iniziativa troviamo Pokemon Spada e Scudo, Super Mario 3D All-Stars, Animal Crossing New Horizons, Luigis' Mansion 3, Mario Kart 8 Deluxe, Mario & Sonic ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020, Super Mario Party, New Super Mario Bros U Deluxe, Paper Mario The Origami King, Super Mario Maker 2, The Legend of Zelda Link's Awakening, Super Mario Odyssey, Pokemon Let's GO e Splatoon 2. Una buona occasione per ampliare la propria libreria di giochi per Switch a costo ridotto, offerta valida solo per un periodo limitato.

Da GameStop trovate anche Nintendo Switch e Switch Lite in offerta come parte delle offerte pre Black Friday, in attesa degli sconti del Venerdì Nero. Dal 23 al 30 novembre GameStopZing presenta gli sconti Black Friday 2020 con tagli di prezzo su videogiochi, console, accessori e merchandising di ogni tipo, dalle magliette ai portachiavi passando per cappellini, Funko Pop!, action figure, statue e tantissimi altri prodotti.