GameStopZing è presente a Lucca Comics & Games 2019

GameStopZing torna al centro degli eventi del mondo gaming. Il retailer, leader di mercato in Italia, conferma infatti la sua partecipazione all'edizione 2019 del Lucca Comics & Games, Festival Internazionale del Fumetto, Cinema di Animazione, Illustrazione e Gioco.

Per l'occasione GameStopZing torna in collaborazione con uno dei suoi storici partner: "Saremo presenti all'interno dello stand di Nintendo per continuare a sviluppare le nostre iniziative con le ultime novità del settore - spiega Maximiliano Donzelli, direttore marketing di GameStopZing Italia - da tempo lavoriamo per presidiare i nostri business storici e aprirci sempre di più alla gaming experience di cui i nostri negozi sono ogni giorni di più un modello".

GameStopZing ha infatti da tempo intrapreso una serie di attività per ampliare i suoi business e una delle direzioni è proprio quella di puntare sull'experience del gaming. Un modo per avvicinare e avvicinarsi al proprio pubblico di riferimento oltre che restare al centro degli eventi dedicati alla pop culture. Anche per questo motivo è stata dunque confermata la presenza al festival all'interno dell'area Nintendo dove i visitatori potranno trovare gli ultimi titoli del brand e dei suoi partner e assistere alla finalissima del torneo di Super Smash Bros Ultimate, il 1° novembre dalle 15 in poi, che vedrà 16 giocatori da tutta Italia sfidarsi per aggiudicarsi il titolo di campione assoluto.