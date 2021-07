GameStopZing regala Crunchyroll: un mese di abbonamento gratis acquistando un gioco

GameStopZing lancia una nuova promo in collaborazione con Crunchyroll: acquistando un gioco da una lista di titoli selezionati riceverete in regalo un mese di abbonamento Premium al celebre servizio streaming di anime.

"Promozione riservata ai possessori di GSZ+ valida fino al 5 agosto 2021 salvo esaurimento scorte. In caso di acquisto online il cliente dovrà recarsi in negozio con copia della fattura di acquisto e richiedere il proprio codice."

Ma quali sono i giochi che aderiscono all'iniziativa? Li trovate sul sito di GameStopZing, l'elenco include tra gli altri Captain Tsubasa Rise of New Champions, Dragon Ball FighterZ, Dragon Ball Xenoverse 2, Ace Combat 7 Skies Unknown, Dark Souls Remastered, Black Clover Quarter Knights, Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4, Dark Souls III, Tekken 7 e Code Vein.

Per aderire all'offerta Crunchyroll Premium x GameStopZing dovrete essere titolari di una card GSZ+, se acquistate uno dei giochi aderenti online dovrete poi recarvi in negozio con una copi della fattura per ottenere il vostro mese di abbonamento gratis.

Vi ricordiamo che da GameStopZing è ancora in corso la Summer Promo 2021, acquistando due giochi (solo titoli con l'apposito bollino della promozione) il meno caro lo pagherete solamente cinque euro, offerta valida fino all'11 agosto 2021, inoltre sconti anche su giochi e accessori.