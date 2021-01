GameStopZing regala PlayStation Plus acquistando un controller DualSense per PS5

GameStopZing lancia una nuova offerta che vi permetterà di ricevere in regalo un mese di abbonamento a PlayStation Plus semplicemente acquistando online o nei negozi un controller DualSense per PlayStation 5.

Acquista il controller wireless DualSense per PlayStation 5 + un mese di abbonamento PS Plus a 70.98€. Promozione valida fino al 3 marzo 2021, salvo esaurimento scorte.

Acquistando il controller DualSense da GameStopZing a prezzo di listino riceverete in regalo una card con un codice che vi permetterà di riscattare un mese di abbonamento a PlayStation Plus, senza costi aggiuntivi. Ma attenzione perchè il prezzo dell'offerta scende a 39.98 euro portando indietro in negozio un controller DualShock 4 (in buone condizioni).

A febbraio conviene abbonarsi a PlayStation Plus dal momento che la lineup dei giochi gratis PS Plus di febbraio per PS4 e PS5 è davvero ben nutrita e include Control Ultimate Edition (con tutti i DLC e upgrade gratis alla versione next-gen), Concrete Genie (con supporto per PlayStation VR) e Destruction All-Stars per PlayStation 5, in uscita proprio il prossimo mese e disponibile in premiere per gli abbonati al servizio.

La promozione di GameStopZing è valida fino al prossimo 3 marzo, salvo esaurimento delle scorte disponibili sul sito e nei punti vendita della catena.