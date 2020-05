GameStopZing riapre i negozi e potenzia l'eCommerce al servizio dei giocatori

Dopo l'emergenza Coronavirus, GameStopZing Italia ha riaperto i punti vendita in alcune regioni in base alle disposizioni dei singoli comuni, in attesa della riapertura generale che avverrà il 18 maggio. L'azienda ha anche investito sull'eCommerce per potenziare il servizio di vendita online e soddisfare al meglio le esigenze dei consumatori.

Il direttore marketing di GameStopZing Maximiliano Donzelli commenta l'attuale situazione e ribadisce il lavoro svolto dal gruppo per potenziare i servizi: “Questo particolare momento storico ha compromesso tutte le attività produttive nonchè l’approvvigionamento di beni e servizi, soprattutto non primari. Abbiamo sentito spesso di difficoltà e tempi di consegna più lunghi del normale che ha coinvolto la quasi totalità delle aziende, alcune delle quali hanno anche sospeso il servizio. Noi di GameStopZing, grazie soprattuto al prezioso contributo ed alla stretta collaborazione dei nostri partner logistici, abbiamo reagito ed agito per garantire a tutti i nostri clienti la continuità del servizio attraverso un importante potenziamento dell’ecommerce. Questo ci ha permesso di arrivare ad essere puntuali nei tempi di consegna fino al 90% dei casi, nonostante il periodo difficile e l’incremento esponenziale delle vendite online. Abbiamo garantito e continueremo a garantire un servizio puntuale ai nostri clienti per far sì che le loro passioni continuino a crescere."

Ad oggi è ancora sconsigliato uscire se non per motivi strettamente necessari e in ogni caso evitando assembramenti e rispettando le misure di sicurezza, l'eCommerce resta dunque un canale di acquisto fondamentale per continuare a coltivare le proprie passioni senza mettere a rischio la propria salute e quella degli altri. Tra i servizi offerti dall'azienda in questo delicato momento, spicca la possibilità di convertire in gift card la caparra per i giochi ordinati in negozi, così da poter sfruttare il credito per acquistare online i prodotti già prenotati.