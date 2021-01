GameStopZing Sconti Big: sconto del 20% su una selezione di videogiochi

Andranno avanti fino al 18 febbraio gli Sconti Big di GameStopZing, tra le tante promozioni segnaliamo la possibilità di risparmiare il 20% su una selezione di videogiochi, offerte valide solamente online.

Da segnalare ad esempio Daymare 1998 Black Edition a 16.77 euro (edizione esclusiva GameStopZing, non reperibile presso altri rivenditori), Dead Cells a 11.97 euro, Aragami Shadow Edition a 16.77 euro, Frostpunk a 15.97 euro e ancora Ion Fury, Kunai, MotoGP 20, MXGP 19 e RIDE 4, Just Dance 2020, Mario + Rabbids Kingdom Battle a 23.97 euro e Rainbow Six Siege a 13.57 euro.

Trovate la lista completa dei giochi in offerta sul sito di GameStopZing, la selezione è sterminata e include anche Assassin's Creed Origins + Odyssey, The Crew 2 Deluxe Edition, Assassin's Creed The Ezio Collection, Ghost Recon Breakpoint, Watch Dogs 2, Far Cry 5, Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands, South Park Scontri Di-Retti e tantissimi altri giochi per PS4, Xbox One e Nintendo Switch.

In sconto anche i prodotti Funko: comprando un Funko Pop! avrete uno sconto del 10%, 20% in caso di acquisto di due pezzi e 30% per tre Funko Pop!. Nei negozi GameStopZing è inoltre possibile comprare due prodotti Marvel Disney e pagare il meno caro a metà prezzo. Sconti anche su accessori e tantissimi altri prodotti, per saperne di più non vi resta altro da fare che visitare la pagina Sconti Big sul sito di GameStopZing.