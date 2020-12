GameStopZing: gli sconti del Calendario dell'Avvento del 19 dicembre

Continua il Calendario dell'Avvento di GameStopZing, che ci terrà compagnia fino alla vigilia di Natale che tantissime offerte sui videogiochi. Scopriamo gli sconti di oggi 19 dicembre.

Per la giornata di oggi non ci sono stati grossi stravolgimenti, e proseguono gli sconti già proposti in precedenza. Potete trovare, ad esempio, FIFA 21 per PlayStation 4 e Xbox One a soli 34,98 euro, con l'update a PS5 e Xbox Series X compreso nel prezzo. A 34,98 euro è possibile acquistare anche la versione Legacy per Nintendo Switch. Prezzo stracciato per Kingdom Hearts 3, che può essere acquistato sia su PlayStation 4 sia su Xbox One a 14,98 euro.

Tra gli altri giochi in offerta segnaliamo F1 2020 per PS4 e Xbox One a 39,98 euro, Need For Speed Hot Pursuit Remastered a 24,98 euro, Dirt 5 per PS4 e Xbox One a 39,98 euro (con upgrade gratis a PS5 e Xbox Series X compreso), UFC 4 per PS4 e Xbox One a 34,98 euro e Star Wars Squadrons per PS4 e Xbox One a 24,98 euro. Tutte le offerte fin qui indicate saranno attive fino a domani 20 dicembre, pertanto se avete adocchiato qualcosa di vostro interesse non esitate ad approfittarne.