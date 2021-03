GameStopZing sconti e offerte: i giochi della settimana a partire da 29.98 euro

GameStopZing lancia le nuove offerte videogiochi della settimana con una selezione di titoli in vendita a partire da 29.98 euro, solamente per un periodo limitato e in ogni caso fino ad esaurimento delle scorte disponibili.

Da segnalare FIFA 21 a 29.98 euro e Cyberpunk 2077 a 39.98 euro fino al 31 marzo e ancora GTA V Premium Edition a 29.98 euro, F1 2020 a 39.98 euro, Red Dead Redemption 2 a 31.98 euro e MotoGP 20 a 29,98 euro. Tra i prodotti della settimana troviamo anche Marvel's Spider-Man Miles Morales, NBA 2K21 a 50.98 euro, Ring Fit Adventure e Animal Crossing New Horizons per Nintendo Switch.

In promozione anche il controller Nacon Revolution Unlimited V3 a 119.98 euro e il controller wireless asimmetrico di Nacon proposto a 59,98 euro con in regalo una ricarica PSN da 5 euro. Per queste e altre offerte potete consultare il volantone GameStopZing di marzo 2021 denominato Welcome to the Future dove troverete anche sconti su console, merchandising, gadget e su tantissimi altri giochi e prodotti in vendita da GSZ.

Vi ricordiamo inoltre che fino al 25 marzo è possibile prenotare Monster Hunter Rise a un euro e acquistare Assassin's Creed Valhalla Drakkar Edition e una PSN Card da 50 euro al prezzo complessivo di 89.98 euro, davvero un bel risparmio.