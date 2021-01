Solo da GameStopZing: Spider-Man Miles Morales PS5 + 50€ di credito PSN a prezzo speciale

GameStopZing lancia una nuova offerta legata a PlayStation 5, con un bundle che include una copia di Marvel's Spider-Man Miles Morales per PS5 e una PSN Card del valore di 50 euro a prezzo speciale, solamente per un periodo limitato.

Acquista Marvel's Spider-Man Miles Morales + 50€ PSN a 89.98€. Promozione valida dal 28 gennaio al 10 febbraio 2021, salvo esaurimento scorte.

Potete acquistare Spider-Man Miles Morales + PSN Card 50 euro a 89.98€ sul sito di GameStop, l'offerta è valida fino ad esaurimento delle scorte disponibili e in ogni caso non oltre il 10 febbraio 2021. Con questo pacchetto vi porterete a casa dunque uno dei giochi di lancio di PlayStation 5 e ben 50 euro di credito da spendere liberamente sul PlayStation Store, a conti fatti pagherete Marvel's Spider-Man Miles Morales solamente 39.98 euro, il prezzo più basso mai raggiunto da novembre ad oggi.

Per saperne di più vi rimandiamo alla nostra recensione di Marvel's Spider-Man Miles Morales per PlayStation 5: "Vecchia città, nuova storia. E un super-protagonista che sfrutta l'elettrizzante Venom per animare un po' gli scontri e vivacizzare le fasi stealth, ma che in linea di massima vuole emulare le gesta, le movenze, i ritmi del suo mentore, ovvero il Peter Parker dello Spider-Man originale. Miles Morales si presenta al lancio di PS5 per quello che è: un'espansione autonoma ben confezionata, brillante dal punto di vista narrativo e tecnico."