GameStopZing: al via la Summer Promo, compra due giochi e il meno caro lo paghi 5 euro

Per festeggiare l'arrivo dell'estate GameStopZing lancia la nuova Summer Promo, la promozione che ci accompagnerà dal 10 giugno all'11 agosto offrendo interessanti sconti su una selezione di videogiochi e accessori, online e in negozio.

Recati nel negozio GameStopZing a te più vicino, compra due giochi e il meno caro lo pagherai cinque euro. La promozione è valida su tutti i titoli contrassegnati dall'apposito bollino della promozione, solo in negozio dal 10 giugno all'11 agosto e solo per i possessori di GSZ+. La promozione non è cumulabile, i due giochi devono essere acquistati in una unica transazione.

Sul sito di GameStopZing è invece possibile ottenere il 20% di sconto su una selezione di videogiochi tra cui Watch Dogs, Battlefield 4, Need for Speed Rivals, Call of Duty Ghosts, EA Sports UFC, The Evil Within Limited Edition, Dying Light e centinaia di altri titoli per tutte le piattaforme.

Vuoi risparmiare sugli accessori? Online sono in vendita accessori scontati del 10%, del 15% e del 20%, tra cui cuffie, mouse, joypad, stand di ricarica e tantissimi altri prodotti delle migliori marche. E ricordati che portando i tuoi giochi puoi risparmiare ancora di più, nei negozi inoltre sono disponibili anche offerte su tantissimi videogiochi usati. Maggiori dettagli in cassa e sul sito di GameStopZing.