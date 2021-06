GameStopZing Summer Promo: compra due giochi e il meno caro lo paghi 5 euro

E’ iniziata l’estate e GameStopZing celebra l’arrivo della bella stagione con una nuova ondata di sconti: fino all’11 agosto è in corso la Summer Promo, con offerte speciali riservate ai negozi e all’eCommerce.

La Summer Promo vede il ritorno di una delle promozioni più amate dai clienti di GameStopZing: comprando due giochi il meno caro avrà un prezzo di 5 euro. L’offerta è valida per due acquisti effettuati in una sola transazione con scontrino unico su tutti i giochi che espongono il bollino della promozione, cercateli in negozio, avete tempo fino all’11 agosto. Un piccolo esempio? Acquistando insieme Watch Dogs Legion Resistance Edition (normalmente venduto a 40.97 euro) e The Sims 4 x Star Wars Bundle quest’ultimo lo pagherete 5 euro invece di 14.97 euro, nei negozi troverete decine di titoli aderenti all’iniziativa e potrete scegliere liberamente quali acquistare.

Ma le occasioni non finiscono qui perchè GameStopZing ha pensato anche ad una serie di offerte online, scontando del 20% una selezione di giochi per tutte le console. Tra i tanti vi segnaliamo Watch Dogs a 12.98 euro, Battlefield 4 a 15.98 euro, Call of Duty Ghosts a 11.98 euro, Assassin’s Creed 4 Black Flag a 16.78 euro, LEGO Marvel Super Heroes a 16.78 euro, The Evil Within Limited Edition a 16.78 euro, Dying Light a 19.98 euro, Wolfenstein The New Order a 15.98 euro, Dragon Age Inquisition a 19.98 euro, Far Cry 4 a 11.98 euro e Metal Gear Solid V Ground Zeroes a 11.98 euro.

Offerte anche sugli accessori con sconti del 10%, 15% e 20%, tra questi troviamo cuffie delle migliori marche, controller, stand di ricarica, mouse da gaming e tantissimi altri prodotti per tutte le console. Infine ricordatevi che è possibile risparmiare ulteriormente portando indietro il proprio usato, la Summer Promo coinvolge anche i giochi di seconda mano con tante offerte sull’usato disponibili nei negozi, vi basterà cercare i prodotti con il bollino per essere sicuri di risparmiare, la disponibilità dei titoli varia in base ai singoli punti vendita, tutte le offerte sono riservate ai possessori di GSZ+, maggiori dettagli sono disponibili in negozio.