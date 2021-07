GameStopZing Summer Promo: sconti su tutti i prodotti merchandising fino ad agosto

Con il nuovo Volantone di luglio 2021, GameStopZing non ha pensato solamente agli amanti dei videogiochi, delle console e dei relativi accessori, ma anche a tutti coloro che adorano collezionare articoli di merchandising e gadget ispirati ai propri personaggi e franchise preferiti.

La nuova Summer Promo di GameStopZing prevede uno sconto del 10% su tutti gli articoli di merchandising. Ce n'è letteralmente per tutti i gusti: dal portafoglio con portachiavi di Batman a 9 euro al Funko Pop! di Jon Snow a 14,38 euro, passando per la tazza di Darth Vader 3D a 17,98 euro, lo zaino di Fallout 4 Vault 111 a 9,99 euro, il Monopoly Fallout Edition a 26,98 euro, l'action figure di Goku da Dragon Ball Z a 17,98 euro, la tracolla di Angry Brids rossa a 9,90 euro, la lampada di Zelda Tri-Force a 17,98 euro, il peluche Minecraft Zombie a 17,98 euro, lo zerbino di Batman "Welcome to the Batcave" a 17,98 euro, il cappello con il logo PlayStation classico a 17,98 euro e tanto, tantissimo altro.

Stiamo parlando di oltre 1500 articoli a prezzo scontato, praticamente impossibili da riassumere qui, pertanto vi invitiamo a recarvi in uno dei punti vendita per dare un'occhiata alle disponibilità oppure a consultare la selezione completa dirigendovi sul sito ufficiale di GameStop. La Summer Promo sugli articoli di merchandising proseguirà fino all'11 agosto.