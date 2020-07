GameStopZing TV 2.0: al via la seconda stagione con tanti ospiti e nuovi contenuti

GameStopZing TV torna in una forma rivista, evoluta e potenziata: dopo l’ottimo riscontro registrato dalla precedente stagione, il format si ripresenta con i suoi appuntamenti programmati e pubblicati ogni mercoledì alle ore 20:30 in punto. Filosofia, concept, location e presentatrice, la simpaticissima Sbabby Cosplay, restano al loro posto.

A cambiare è lo spirito, più focalizzato nel fornire contenuti di qualità, con approfondimenti, interviste e persino una sfida a base di Super Mario Bros, in cui gli ospiti in puntata dovranno cimentarsi per dimostrare tutta la loro abilità con il pad.

Tra i primi ad intervenire, Jessica Armanetti, conosciuta anche con il nickname di MissHatred con cui si disctuerà tra le altre cose del futuro del gaming secondo Microsoft; Lorenzo Kobe Fazio di cui sentiremo il parere su The Last of Us Part II; Alessio Calemme in arte Dokucale, membro della community di Pokémon Millennium; Jacopo Calatroni, doppiatore di Spider Man nell’acclamato open-world per PlayStation 4; Giudychan, all’anagrafe Giuditta Sartori, abilissima cosplayer che ci racconterà qualcosa di più sulla sua passione; Federico Salerno, esperto di retrogaming e fortunato possessore di una collezione dalle dimensioni titaniche.

Tra una domanda e l’altra agli ospiti, il programma si snoderà in ulteriori parentesi dedicate alle news più importanti provenienti dal mondo dei videogiochi, nonché ai gadget, ai giochi da tavolo, agli oggetti da collezione acquistabili sul sito web o direttamente nei negozi di GameStopZing.

Ogni puntata, girata all’interno del punto vendita situato a City Life a Milano, sarà preceduta da una diretta streaming su Twitch nel canale GameStopIT. A partire dalle ore 15:00 dello stesso giorno in cui è prevista la pubblicazione su YouTube della puntata in calendario, l’ospite designato interverrà insieme a Sbabby per parlare di videogiochi, cinema, fumetti, serie TV e quant’altro.