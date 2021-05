GameStopZing: il volantone di maggio con le nuove promo PlayStation, Xbox e Nintendo

E' arrivato il nuovo volantone di maggio GameStopZing con tante nuove offerte su console, videogiochi, accessori, gadget, merchandising, carte collezionabili e tantissimi altri prodotti. Offerte valide dal 6 maggio al 2 giugno, ecco le promo da non perdere!

Iniziamo citando le promozioni legate al merchandising di Fortnite scontato del 10%, tra i tanti prodotti in offerta troviamo le pistole Nerf, portachiavi, peluche, action figure, materiale per la scuola e l'ambitissimo Monopoly Fortnite. 10% di sconto su tutti i peluche online e tante novità Banpresto in arrivo con statuina dedicate alle serie più popolari, da Dragon Ball a Sailor Moon.

Offerte PlayStation

Tra le nuove offerte PlayStation segnaliamo il pacchetto PS4 + un gioco + un accessorio + 5 euro di ricarica PSN a 299.98 euro, continua inoltre l'offera su PS4 500 GBcon FIFA 21 a 329,98 euro. PlayStation VR (varie configurazioni disponibili) è in vendita a partire da 299.98 euro, inoltre in evidenza l'offerta Controller DualSense + Call of Duty Black Ops Cold War a 89.98 euro fino al 19 maggio portando indietro un controller DualShock usato. Infine acquistando una console PS4 usata potrete comprare The Last of Us Parte 2 a 29,98 euro.

Sconti Nintendo Switch

Interessanti anche le offerte Nintendo Switch di GameStopZing con Nintendo Switch Lite in promozione a 199.98 euro e Nintendo Switch Standard con due accessori a 329,98 euro. Giochi Nintendo come Mario Kart 8 Deluxe e Animal Crossing New Horizons sono in offerta a 49.98 euro mentre 51 Giochi Classici costa solo 29,98 euro. Sconti anche sui controller Joy-Con a 69.99 euro la coppia e sugli accessori come le custodie protettive.

Xbox Offerte e Sconti

Sul fronte offerte Xbox GameStopZing presenta Xbox One X con gioco in promozione a 379,98 euro e Xbx One S con gioco a 249.98 euro, varie configurazioni e bundle disponibili a seconda dei negozi. Vasta scelta di controller wireless Xbox e carte prepagate per abbonarsi a Xbox Game Pass e Xbox LIVE Gold.