GameStopZing, il volantone di settembre è disponibile: le offerte per il rientro a scuola

GameStopZing ha salutato l'inizio del nuovo mese lanciando il uovo Volantone di settembre, che come quelli che l'hanno preceduto è ricchissimo di offerte su console, videogiochi, gadget e articoli di merchandise. Scopriamo assieme le principali offerte.

Fino al 12 settembre proseguono i Summer Sale sulle esclusive PlayStation, con Returnal, Marvel's Spider-Man Miles Morales e Demon's Souls per PS5 a 49,98 euro, The Last of Us Part 2 e Spider-Man Miles Morales per PS4 a 29,98 euro, e The Last of Us Remastered e God of War per PS4 a 9,98 euro. Sul versante Xbox si segnalano giochi come State of Decay 2, Halo Wars 2 e Gears of War 5 al prezzo speciale di 9,98 euro, mentre coloro che vogliono entrare nel mondo Nintendo possono approfittare di Switch a 299,98 euro anziché 329,98 euro e Switch Lite a 199,98 euro invece di 219,98 euro. Prosegue l'offerta preordine su Mario Party Superstar, che può essere prenotato a 49,98 euro invece di 60,98 euro fino al 12 settembre

Non mancano neppure le offerte su periferiche e accessori: la sedia gaming Trust GXT 705 Ryon Black/Red è scontata a 129,98 euro (prezzo iniziale 159,98 euro), mentre acquistando un volante Hori si ottiene in regalo una PSN Card dal valore di 5 euro. Per il Rientro a Scuola ci sono inoltre tantissimi sconti su zaini, borselli e diari: consultate il Volantone di settembre di GameStopZing per tutti i dettagli!