GameStopZing: un pacchetto di orsetti d'oro Haribo per ogni acquisto effettuato online

Che sia ai rigori di una partita a FIFA, durante una missione di Crash Bandicoot o quando stai per concludere la storia di The Last of Us, la tensione aumenta e con essa il bisogno della giusta compagnia con cui condividere le emozioni. Da qui è diventata realtà la partnership che tutti i gamer stavano aspettando: Haribo x GameStopZing, una collaborazione... dolcissima!

Dal 15 ottobre e fino al 15 novembre (salvo esaurimento scorte) per ogni acquisto effettuato sull’e-commerce GameStop.it, in regalo all’interno del proprio ordine una bustina Orsetti d'Oro da 10gr e una cartolina dedicata all’iniziativa. Da sempre sinonimo di condivisione, felicità fanciullesca e amicizia, il brand Haribo ha deciso di accompagnare le avventure dei gamer con il suo goloso e colorato Orsetto d'Oro, celebre mascotte dell'azienda che da tanti accompagna i gustosi momenti di pausa di milioni di persone.



Haribo e GameStop stringono una preziosa alleanza che contribuirà a rendere più dolce l'autunno dei videogiocatori, affrettatevi perchè l'iniziativa è valida fino ad esaurimento delle scorte disponibili: così come Haribo esaudisce i desideri degli appassionati di caramelle gommose, GameStopZing, la più importante catena mondiale specializzata nella vendita di videogiochi, elettronica di consumo e merchandise, soddisfa da sempre le esigenze degli amanti del videogame con giochi, console e accessori.