Gaming ART, nuovi PC da gaming in sconto: spedizione veloce in 48 ore

In questo rovente venerdì di Luglio 2022, Gaming ART propone una nuova serie di promozioni su configurazione di PC da gaming, su cui si può godere non solo del pagamento in un’unica soluzione, ma anche in tre rate.

Nel rimandarvi alla pagina disponibile sul sito di Gaming ART, facciamo un breve riassunto delle configurazioni.

LANCER Gaming RIG

CPU: Intel Core i7 12700F

MOBO: ASUS TUF Gaming B660M-Plus WiFi

GPU: ASUSTUF Gaming GeForce RTX™ 3070 OC

Dissipatore: Deepcool CASTLE 360EX A-RGB

RAM: 32GB XPG Lancer DDR5 5200MHz

SSD: 1TB ADATA Legend 840

Alim.: DeepCool PM850D 80 Plus Gold

Case: DeepCool CC560

SO: Windows 10

Acquista il Lancer Gaming RIG a 1999 Euro

SABER Gaming RIG

CPU: AMD Ryzen 7 5700x

MOBO: ASUS Prime B550M-A WiFi

GPU: ASUS Dual Radeon RX 6750 XT OC Edition

Dissipatore: Cooler Master MasterLiquid ML240L V2 RGB

RAM: 16GB Kingston Fury 3600MHz CL 17

SSD: 1TB Samsung 980 PRO M.2 NVMe

Alim.: Cooler Master 750w V2

Case: Cooler Master CMP510

SO: Windows 10

Acquista il SABER Gaming RIG a 1749 Euro

FLUX Gaming RIG

CPU: AMD Ryzen 7 5800x

MOBO: ASUS TUF Gaming B550-Plus

GPU: ASUS TUF Gaming GeForce RTX™ 3070 OC Edition 8GB

DISSI: ANTEC SYMPHONY 360 ARGB

RAM: 16GB Kingston Fury Renegade 3600MHz CL16

SSD: 1TB Samsung 980 PRO NVMe M.2 SSD

Alim.: ANTEC EAG PRO 750w

Case: ANTEC DF600 Flux

SO: Windows 10

Acquista il FLUX Gaming RIG a 1849 Euro

FLASHBANG Gaming RIG

CPU: AMD Ryzen 5 5500

MOBO: ASUS PRIME B550M-A WiFi

GPU: ASUS Dual GeForce RTX™ 3050 OC

DISSI: Cooler Master Hyper 412S

RAM: 16 GB ADATA XPG SPECTRIX D41 3200MHz

SSD: 1TB Kingston NVME PCIE

Alim.: Sharkoon SHP 700w

Case: Sharkoon TK4

Acquista il FLASHBANG Gaming RIG a 1099 Euro

HAVOC Gaming RIG

CPU: AMD RYZEN 5 5600x

MOBO: ASUS TUF B550M-PLUS WiFi

GPU: ASUS TUF RX 6700 XT 12GB GDDR6 OC

DISSI: Cooler Master ML120L V2 RGB

RAM: 16GB Kinsgton Fury Renegade 3600MHz CL16

SSD: 1TB Samsung 980 PRONVMe M.2 4.0

Alim.: Cooler Master 750W

Case: ASUS TUF GT 301

Acquista l’HAVOC Gaming RIG a 1699 Euro

Sono disponibili anche i pagamenti a tre rate tramite Klarna o PayPal, che possono essere scelti direttamente al momento della finalizzazione dell’ordine. Gaming ART spiega che la spedizione è garantita in 24/48 ore lavorative dalla ricezione del pagamento.